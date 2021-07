Veel doden bij bomaanslag op markt Bagdad

Nog niet opgeeist

Het was de eerste bomaanslag in Bagdad sinds januari, toen bij twee zelfmoordaanslagen 32 mensen omkwamen. Ook toen was het doelwit een markt. Die aanslag werd opgeëist door IS. Wie achter de aanslag van zit, is nog niet bekend.

Sadr City is vernoemd naar de overleden sjiitische geestelijke Mohammed al-Sadr. Diens zoon, de geestelijke Moqtada al-Sadr, speelt een belangrijke rol in de Iraakse politiek. Hij heeft miljoenen volgelingen en beschikt over eigen milities.