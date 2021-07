Mohammed-cartoonist Kurt Westergaard overleden

Dat zijn leven ook echt in gevaar was, bleek in 2008, toen de Deense inlichtingendienst onthulde dat drie mensen in Aarhus daadwerkelijk moordplannen hadden gemaakt.

Man met bijl

Twee jaar later werd Westergaard thuis aangevallen door een Somalische indringer met een bijl. Hij overleefde de aanslag doordat hij zich opsloot in zijn beveiligde badkamer en de politie snel ter plaatse was. De dader bleek contacten te hebben met extremistische kringen in zowel Denemarken als daarbuiten, en werd veroordeeld tot 10 jaar cel.