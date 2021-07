Aantal besmettingen schiet omhoog: verzesvoudiging in een week

Eerste vaccinatie

Volgens het dashboard van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft nu 63,8 procent van de volwassen Europeanen een eerste vaccinatie gehad en 44,1 procent een volledige. Volgens het dashboard heeft in Nederland 79,5 procent van de 18-plussers een eerste vaccin gehad.

Daarmee staan we op plek 3 in Europa, na IJsland en België. 47,1 procent van de 18-plussers in Nederland is volgens het ECDC-dashboard volledig gevaccineerd