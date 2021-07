Geen mondkapje op Bali? Direct het land uit

Sinds begin deze maand zit Bali in een lockdown. "Restaurants en pubs zijn gesloten. Dat komt omdat de deltavariant vanuit India hier hard om zich heen grijpt", zegt de 42-jarige Maria. "In de hoofdstad Jakarta stromen de ziekenhuizen vol en is de zuurstof niet aan te slepen."

Toerisme ligt op z'n gat

Maria vertrok in 2011 naar het Indonesische eiland en runde lange tijd een eigen bar, maar ze doet nu vooral klussen op het gebied van sociale media. "'De horeca ligt hier al een jaar op zijn gat. Er zijn hier geen toeristen. Als je hierheen wilt, moet je een businessvisum hebben. Dat kost honderden euro's. En je moet acht dagen in quarantaine."

"Het wegblijven van toeristen is een ramp voor het land", zegt ze. "Er is hier zoveel honger en ellende. Mensen hebben geen eten meer."