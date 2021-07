Ongezond heet in Spanje: temperaturen net onder de 50 graden verwacht

"Elke zomer hebben we hier wel een paar extreem hete dagen. Wij wonen gelukkig op een berg, waardoor we altijd wel een klein beetje wind hebben. Maar je moet je natuurlijk wel aanpassen en goed voor jezelf zorgen."

'Een hele lange siësta'

En dat betekent volgens Monique vooral rustig aan doen. "Met deze temperaturen zitten we vooral in de schaduw en doen we heel weinig. En als we wat moeten doen, doen we dat 's ochtends, waarna een hele lange siësta volgt. Ik ken ook mensen die hun huis niet uitkomen tijdens deze hitte, maar daarvoor zijn wij natuurlijk niet naar Spanje geëmigreerd."

Voor Nederlanders die, ondanks reisadvies code oranje, toch naar Spanje afreizen dit weekend, heeft Monique nog een tip: "Duik gelijk de schaduw in, ga rustig acclimatiseren, bevind je veel in het zwembad, smeer je goed in, en drink vooral heel veel water. Geen alcohol, je systeem moet al hard genoeg werken om deze temperaturen te verwerken."