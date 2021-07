Belgische veldrijdster Jolien Verschueren (31) overleden

Verschueren won in haar carrière tien veldritten, maar de tweede plaats op het EK in 2015 was haar grootste prestatie.

Tumor ontdekt na ongeval

Na een ongeluk tijdens een wielertraining datzelfde jaar kwam bij een scan naar voren dat Verschueren een hersentumor had. Een operatie werd toen nog niet noodzakelijk geacht. Bij een later onderzoek, in 2018, bleek dat de tumor toch gegroeid was, waarop een ingreep volgde.