Mátyás is homo in Boedapest: 'Ik hou van Oranjefans, ze zijn lekker vrij'

Terug naar Hongarije

Dat hield hem niet tegen om in 2010 terug te keren naar Hongarije. "Praten over homoseksualiteit is nog altijd moeilijk in mijn land. Lang niet alle jongeren durven ervoor uit te komen. Ik durfde het omdat ik voor internationale bedrijven had gewerkt en in het buitenland had gewoond."

De nieuwe wet maakt het niet makkelijker. "De regering voert nu een hetze tegen homoseksuelen. Eerder was het gericht tegen vluchtelingen of zwervers. De staatsmedia draagt daar aan bij en schrijven dat homoseksualiteit niet goed is. Een hoop Hongaren volgen alleen die media."