Voetbaltrip naar Boedapest eindigt met tranen in het stadion: 'Wat een domper'

Cultuur snuiven met 38 graden

Op vrijdag duikt het tweetal de stad in. "We gaan altijd een dagje cultuur snuiven. Je bent toch in een ander land. Zonde om daar niets van mee te krijgen", vindt Sebastiaan.

Het is heet, heel heet in de Hongaarse hoofdstad: 38 graden. Gelukkig zijn er genoeg fonteinen en terrassen om af te koelen. "We hebben 23.000 stappen gezet en zijn zelfs de berg nog op gegaan."

Biertje

Rond 13.00 uur gaat het eerste biertje er doorgaans wel in. 's Avonds belandt het oranjestel in een karaokebar. Leon: "Dan sta je dus te zingen en te dansen met allemaal voetbalsupporters. Kroaten, Tsjechen, Hongaren. En we komen allemaal bekenden tegen. Dat is zo geweldig joh om mee te maken."