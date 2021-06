Jürgen Conings doodde zichzelf één tot vier weken geleden

Tollenaere belde de alarmdiensten en gaf zijn coördinaten door. Zelf op onderzoek uitgaan, deed hij niet. "Ik was in wieleroutfit, met een korte broek. Dat is lastig in het struikgewas. En aan de geur te ruiken was het wellicht een lijk in vergaande staat van ontbinding."

Extreemrechtse sympathieën

De Belgische militair Jürgen Conings werd sinds half mei gezocht nadat hij zware wapens meenam uit een legerkazerne en spoorloos verdween. De 46-jarige korporaal had volgens de Belgische autoriteiten extreemrechtse sympathieën.

In een afscheidsbrief zei de militair het gemunt te hebben op virologen en 'het regime', waaronder de bekende viroloog Marc van Ranst. Die zit met zijn gezin ondergedoken. Ook een tiental andere mogelijke doelwitten worden beschermd.