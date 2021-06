Tiener die gevecht met beer aanging: 'Ik was niet bij mijn volle verstand'

Sinds deze week het filmpje viral ging waarin te zien is hoe ze een beer te lijf gaat, is de heldhaftige tiener Hailey Morinico wereldberoemd. Ze was niet bij haar volle verstand toen ze op de beer afstormde, vertelt ze. "Ik was wanhopig en wilde mijn lieve hondjes redden. Doe mijn actie niet na."

De beelden van de 17-jarige Hailey uit Californië zijn inmiddels bijna 70 miljoen keer bekeken op TikTok. Op de beelden, gemaakt door de huisbewakingscamera (zie onder), is te zien hoe het meisje op de beer met haar twee welpjes afrent en het dier van de tuinmuur afduwt. Ze brengt daarna haar puppy's in veiligheid. Had anders kunnen aflopen De tiener vertelt dat ze alleen maar haar honden wilde redden. "Ik woon in een bergachtige omgeving waar veel beren wonen. Dus voor mij is het heel normaal om een beer te zien. Vooral in de zomer." Toch waarschuwt ze. "Doe niet wat ik deed. Ik handelde impulsief en niet met mijn volle verstand. Wie duwt er bij zijn volle verstand een beer? Kom nooit in de buurt van een wilde beer. Het zou weleens anders kunnen aflopen." Dat blijkt ook wel uit de beelden: Bekijk deze video op RTL XL Hailey vertelt verder dat ze in eerste instantie dacht dat de beer een 'grappig uitziende hond' was. Zodra ze zag dat het om een beer ging, sprintte ze op de muur af. "Toen ik de beer recht in de ogen keek, dacht ik alleen maar: ik moet haar wegduwen. Ik duwde haar zo hard, dat ze haar balans verloor." Flink geschrokken Hoewel zowel de tiener als de honden flink geschrokken zijn, raakten ze niet ernstig gewond. Hailey schaafde haar knie en verwondde haar wijsvinger. "Het gaat verder goed met me", vertelt ze. Ze beseft zich maar al te goed dat ze geluk heeft gehad. Lees ook: Meisje (17) verjaagt beer uit achtertuin VS om honden te beschermen