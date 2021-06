Politieke tegenstanders vormen regering zonder Netanyahu

"Dat is gelijk ook het probleem. Het is maar de vraag of dit akkoord daadwerkelijk door het Israëlische parlement komt. Het politieke vernuft van Netanyahu mag je niet zo maar uitvlakken. Er kan dus nog van alles misgaan, maar het begint er sterk op te lijken dat Israël de komende tijd een politieke koerswijziging tegemoet gaat zien."

Minimale meerderheid

De partijen hebben samen een minimale meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement. Ze hadden tot middernacht om een akkoord te sluiten. De Knesset moet dat binnen zeven dagen goedkeuren, waarna de beëdiging half juni een feit kan zijn.

De 71-jarige Netanyahu ligt onder vuur in Israël. "Niet zozeer vanwege zijn ultrarechtse beleid, dat best populair is onder een groot deel van de bevolking, maar vooral vanwege een reeks corruptieschandalen waarin hij verwikkeld is."

"Zolang hij aan de macht is als premier kan hij druk uitoefenen en wetswijzigingen doorvoeren om strafvervolging te ontlopen", zegt Koens. Als de nieuwe regeringscoalitie goedgekeurd wordt door de Knesset, dan komt ook daar een eind aan.