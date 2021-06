Duitsland stopt met toelaten vluchten uit Rusland na incident Lufthansa

Vluchten uit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk konden de afgelopen dagen niet naar Moskou of Sint Petersburg vliegen, omdat Rusland daar geen toestemming voor gaf. Volgens Rusland komt dat doordat er een technisch probleem is, maar de problemen ontstonden kort na het besluit van Europese landen om niet langer over Belarus te vliegen. Het Kremlin steunt de regering van Belarus.

Gedwongen landing

Aanleiding voor de maatregel tegen Belarus, was de gedwongen landing van een Ryanair-toestel op 23 mei. Dat toestel, dat onderweg was van Griekenland naar Litouwen, werd gedwongen te landen omdat er een bommelding zou zijn geweest. Maar bij aankomst in Minsk, haalden de autoriteiten de Belarussische dissident Roman Protasevitsj en zijn vriendin uit het vliegtuig. Zij zitten sindsdien vast.