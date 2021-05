Chinezen mogen voortaan drie kinderen hebben

Vorig jaar hadden gezinnen in China gemiddeld 1,3 kind. Dat is vergelijkbaar met het geboortecijfer in vergrijzende landen als Italië en Japan. Er werden vorig jaar in het hele land in totaal 12 miljoen baby's geboren, het laagste aantal sinds 1961. De regering maakt zich daar nu zorgen om.

Eenkindpolitiek

In 1979 nam de Chinese regering nog vergaande maatregelen om de bevolkingsgroei in te dammen. De eenkindpolitiek werd ingevoerd, wat betekende dat ieder stel maar één kind mocht krijgen. Wie zich daar niet aan hield, kon worden gedwongen tot abortus. Kinderen die geboren werden terwijl er al een broer of zus was, mochten zich niet inschrijven en maakten daardoor geen aanspraak op school, zorg e.d. Veel baby's werden te vondeling gelegd.

In 2015 kwam er een definitief einde aan de eenkindpolitiek, met het besluit dat gezinnen twee kinderen mochten hebben. Maar zeker in de grote steden willen veel Chinezen maar één kind, vanwege de hoge kosten.