'Nog tien mensen mogelijk doelwit van Belgische militair Jürgen Conings'

Al eerder werd bekend dat de Belgische viroloog Marc van Ranst mogelijk een doelwit is van Conings. Hij zit met zijn gezin ondergedoken. De kranten schrijven dat onder de andere tien geen virologen zijn.

Advocaat

Van slechts een van hen is iets bekend, dat is een advocaat. Wie de anderen zijn, is onduidelijk. De Belgische justitie wil ook niet bevestigen dat meer mensen bescherming krijgen. "Wij communiceren niet over de beveiliging van personen", zegt een woordvoerder.