Nieuwe zoektocht naar Belgische militair zonder succes

Wel werden in het gebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens 'voor de zekerheid' enkele spullen in beslag genomen. Wat voor spullen dat zijn, is niet bekendgemaakt.

Spoorloos

Conings heeft het gemunt op virologen en 'het regime'. De 46-jarige korporaal is al zo'n anderhalve week spoorloos. Zijn auto werd vlak bij De Hoge Kempen gevonden.

Voor zijn verdwijning had Conings zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. De autoriteiten denken dat hij in staat is tot moord. Een van de mensen op wie hij het heeft gemunt, viroloog Marc van Ranst, zit met zijn gezin ondergedoken.