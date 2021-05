Luchtvaartorganisatie VN onderzoekt vliegtuigactie Belarus

Het omleiden van de Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen leidde internationaal tot grote verontwaardiging. Nadat de piloot van het toestel van de Belarussische luchtverkeersleiding te horen had gekregen dat er een bommelding was binnengekomen, begeleidde een gevechtsvliegtuig het toestel naar Minsk. Daar werden Protasevitsj en zijn vriendin opgepakt.

Internationaal recht

De Verenigde Staten en andere landen drongen naar verluidt aan op het onderzoek. Volgens Ierland, de thuisbasis van Ryanair, moet de organisatie vaststellen of internationaal recht is geschonden en of er tegen gevestigde praktijken is ingegaan. De ICAO gaat onder meer over veiligheidsstandaarden, maar heeft geen bevoegdheden om zelf sancties op te leggen aan een land.