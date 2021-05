EU wil al het vliegverkeer met Belarus stilleggen en eist vrijlating journalist

Verschijnt in video

De kritische journalist Protasevitsj werd zondag in Minsk door de Belarussische autoriteiten uit het vliegtuig gehaald en aangehouden. Hij verscheen vandaag in een door de staatstelevisie online verspreide video.

"Het is goed nieuws dat de journalist in levende lijve te zien is, maar wat hij zegt, is zorgwekkend", vertelt Ruslandcorrespondent Eva Hartog. "Met deze bekentenis ondertekent hij zijn eigen celstraf van vijftien jaar. Dat is niet niks."

Kritiek

De NAVO noemde de actie van Belarus 'een serieus en gevaarlijk incident'. "De regering van Belarus moet de veilige voortzetting van de reis voor alle reizigers garanderen." De Verenigde Naties zeiden bezorgd te zijn.

KLM besloot om niet meer over Belarus te vliegen. Dat deed de luchtvaartmaatschappij na een oproep van premier Rutte. Die vindt het 'onacceptabel en ongekend' dat een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Litouwen gedwongen werd te landen in Belarus, zodat daar een journalist van boord kon worden gehaald en gearresteerd.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zegt ook 'tot nader order' het Belarussische luchtruim te mijden.