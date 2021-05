Veel jonge mensen onder doden kabelbaan-ongeluk, onder wie peuter (2)

De slachtoffers zouden allemaal op slag dood zijn geweest. Een kind ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Turijn en verkeert nog in levensgevaar.

Lijst met overledenen

In de grote Italiaanse kranten is zojuist een lijst met namen van de slachtoffers gepubliceerd. De identiteit van twee overledenen is nog niet bekendgemaakt.

De slachtoffers woonden zover bekend allemaal in Italië. Het jongste slachtoffer is een jongetje van 2 jaar. Verder zaten er zeker zes twintigers in de cabine die vanmiddag naar beneden viel. Het oudste slachtoffer was 71 jaar en geboren in Israël.