Dodental drama kabelbaan Italië loopt op naar 14, cabine viel zo'n 20 meter

Weinig bekend

Over de identiteit van de 14 doden is nog niets bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders bij betrokken. Er is nauw contact met het Italiaanse consulaat.

Twee kinderen van 5 en 9 jaar zijn met kritieke toestand naar een ziekenhuis in Turijn gebracht. De kleuter van 5 jaar ligt met breuken aan het hoofd, borst en buik in het ziekenhuis maar is volgens Italiaanse media bij bewustzijn. Het 9-jarige kind ligt in kritieke toestand. Later bleek dat het kindje alsnog is overleden.