Belarus dwingt vliegtuig tot noodlanding na valse bommelding en arresteert journalist

Het vliegtuig van Ryanair was onderweg van Griekenland naar Litouwen maar moest vanwege een noodsituatie aan boord landen in Minsk. Vermoedelijk is voor de noodlanding een valse bommelding gebruikt door de autoriteiten van Belarus.

De brandweer was in groten getale uitgerukt naar de luchthaven van Minsk.

President geeft het bevel

Even daarna meldden lokale media dat de autoriteiten de vlucht tot landen hadden gedwongen om journalist Protasevitsj te arresteren. Alle andere passagiers konden het vliegtuig verlaten.

Het vliegtuig werd geëscorteerd door een gevechtstoestel van de Wit-Russische luchtmacht. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko zou persoonlijk het bevel hebben gegeven om de Ryanair-vlucht aan de grond te zetten.