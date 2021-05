21 doden door slecht weer tijdens hardloopwedstrijd China

Zevenhonderd reddingswerkers werden ingezet om de vermisten te vinden. Dat lukte na een urenlange zoektocht, melden de lokale autoriteiten volgens staatspersbureau Xinhua.

Acht mensen naar ziekenhuis

De doden lagen in een natuurgebied in de buurt van de stad Baiyin, in het noordwesten van China. Acht van de in totaal 172 deelnemers moesten naar het ziekenhuis.