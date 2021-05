Vrij reizen door Europa deze zomer? Dit moet je weten over het coronapaspoort

Na lang overleg, zijn de Europese commissie, de Europese lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden over de voorwaarden. Dat is nog net op tijd voor het parlement om het digitale certificaat goed te keuren voor deze zomer.

1. Hoe gaat de pas eruitzien?

Reizigers kunnen straks met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of al een besmetting achter de rug hebben en daardoor zijn beschermd. Dit kan op papier, maar ook digitaal op je mobiele telefoon of in een app.

Als deze code dan wordt gescand op bijvoorbeeld Schiphol, kan worden uitgelezen of een persoon ‘groen’ is.

2. Voor wie gaat die gelden?

Je kan het coronapaspoort op drie manieren krijgen. De eerste is als je gevaccineerd bent met een coronavaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De tweede is als je beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. De derde als je kunt aantonen dat je corona hebt gehad en immuun bent doordat je lichaam antistoffen heeft aangemaakt.

3. Ben je met het certificaat verzekerd van volledig vrij reizen in Europa?

Nee, volledig vrij is het niet, tot ongenoegen van het parlement dat graag had gezien dat de verschillende quarantaineregels per land plaats zouden maken voor eenduidigheid. “Op een gegeven moment in de onderhandelingen had ik de indruk dat de lidstaten meer gaven om hun bevoegdheden dan om de rechten van hun burgers”, zegt CDA-europarlementariër Jeroen Lenaers.

De lidstaten willen de regels graag zelf bepalen. Dit betekent dat lidstaten, als de situatie rondom het coronavirus verslechtert, weer quarantaineregels mogen opleggen aan toeristen. Ook kunnen ze vragen om nog een test te doen. En behouden ze zelfs nog de mogelijkheid om de grens dicht te doen. Het europarlement heeft hier geen zeggenschap in.

Maar, het kan ook dat landen zeggen: bij ons is er geen van de drie opties noodzakelijk.

4. Wordt de PCR-test gratis?

Voorlopig nog niet. Het parlement wilde dat heel graag, maar lidstaten waaronder Nederland vinden niet dat Brussel bepaalt of een land gratis testen geeft. De discussie ging er dus vooral over wie het bepaalt. Een meerderheid van de Tweede Kamer is namelijk voorstander van gratis testen.