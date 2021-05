Je mag niet naar België, wel naar Rwanda: 'Dat is helemaal niet vreemd'

En de landen rond Nederland dan? Hoe gaat het daar? In Frankrijk ligt het aantal besmettingen rond de 400 per 100.000 inwoners. Voor Duitsland is dat zo'n 250 en voor Spanje 200. Ter vergelijking: Nederland zelf heeft nu, over een periode van 14 dagen, 565 besmettingen per 100.000 inwoners. Veel hoger dus dan Rwanda.