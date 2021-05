130 Amerikaanse diplomaten kampen met hersenbeschadiging van mysterieuze ziekte

Het Havana-syndroom is een mysterieuze ziekte die rondwaart onder het Amerikaanse ambassadepersoneel in verschillende landen. In 2016 en 2017 werd de mysterieuze ziekte ontdekt bij het Amerikaans ambassadepersoneel op Cuba. Later deden zich vergelijkbare incidenten voor in landen als China en Rusland.

Onverklaarbare klachten

Personeelsleden meldden zich met onverklaarbare gezondheidsklachten, zoals ernstige hoofdpijn en misselijkheid. Ook hoorden ze vreemde geluiden, zoals die van krekels. Sinds december vorig jaar kregen nog drie medewerkers van de geheime dienst CIA ernstige symptomen na overzeese opdrachten. Ze moesten hiervoor allemaal behandeld worden in het ziekenhuis.

De precieze oorzaak bleef onduidelijk. Er werd gespeculeerd over aanvallen met geluid en radiogolven. In december vorig jaar ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat microgolven de waarschijnlijke oorzaak zijn.