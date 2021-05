Franse seriemoordenaar Michel Fourniret (79) overleden

Fourniret, die de bijnaam 'monster van de Ardennen' had, werd op 28 april vanuit de gevangenis in Parijs naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand was kritiek en hij had last van ademhalingsproblemen. Hoe zijn klachten zijn ontstaan, is onbekend. Dat wordt onderzocht.

Ook ex-vrouw veroordeeld

De politie kreeg de man in 2003 in het vizier nadat een 13-jarig meisje dat door hem was ontvoerd, was ontsnapt. Samen met een voorbijgangster had zij het nummerbord van zijn bestelbus genoteerd.

Fourniret kreeg in 2008 een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoeringen, verkrachtingen en moorden op zeven jonge vrouwen en meisjes tussen 1987 en 2001 in Frankrijk en België. De jongste van hen was 12, de oudste 22. Zijn ex-vrouw kreeg levenslang voor medeplichtigheid.

Nog eens levenslang

In 2018 kreeg hij een tweede levenslange gevangenisstraf voor de moord op de vrouw van een vroegere medegevangene. Sinds die tijd bekende hij nog vijf moorden en verdwijningen, waaronder die van een 9-jarig meisje. Niet alle slachtoffers zijn teruggevonden, Fourniret zei te zijn vergeten waar hij de lichamen had begraven.