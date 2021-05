Russische arts 'vermist' die oppositieleider Navalny behandelde

Eerder dit jaar stierven al twee specialisten die zich vorig jaar augustus in een ziekenhuis in het West-Siberische Omsk met Navalny bezighielden. De bekende Kremlin-criticus was daar met spoed naartoe gebracht nadat hij tijdens een vlucht onwel was geworden.

De nu verdwenen chef-arts Murakhovsky sprak destijds met klem tegen dat Navalny was vergiftigd. Hij constateerde problemen met de stofwisseling. De chef-arts vertraagde ook de overbrenging van Navalny naar een ziekenhuis in Berlijn.