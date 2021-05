Malinese vrouw bevallen van negenling

Een 25-jarige vrouw uit Mali is bevallen van negen baby's. Dat gebeurde in Marokko, waar ze heen was gegaan omdat ze specialistische zorg nodig had. Volgens de minister van Volksgezondheid van Mali maken moeder en baby's het naar omstandigheden goed.

Halima Cisse dacht dat ze zeven baby's zou krijgen, maar tijdens de bevalling, die met een keizersnede gebeurde, bleken er twee meer te zijn: in totaal vijf meisjes en vier jongens. Zeldzaam en risicovol Een zwangerschap van een negenling is uiterst zeldzaam en risicovol voor zowel moeder als baby's. Zover bekend is er nog nooit een negenling geboren waarvan een baby het heeft overleefd. Lees ook: Achtling van Octomom viert elfde verjaardag op Instagram