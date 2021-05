Drama op crèche Brazilië: man met kapmes doodt drie kinderen

Volgens Braziliaanse media is de 18-jarige verdachte aangehouden. De man had zichzelf ernstig verwond. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog weinig bekendgemaakt. Volgens de media is hij geen bekende van de opvang.

Terreur

Naast de doden, zijn meerdere kinderen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het drama gebeurde in Saudades in de Zuid-Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. Een plaatselijke autoriteit vergeleek de aanval met de machete met terreur.

De burgemeester spreekt over een onverklaarbare tragedie.