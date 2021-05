Belgische boer verzet grenspaal uit frustratie, Frankrijk eist grond terug

Brief aan de burgemeester

De burgemeester van het Waalse Erquelinnes kreeg daarop een brief. Afzender: de burgemeester van het aangrenzende dorpje Bousignies-sur-Roc, in Frankrijk. Die was op de hoogte gebracht van de actie van de boer. De Franse burgemeester wil het stukje grond terug dat hij door het verschuiven van de grenspaal mist.

De boer is daarop vriendelijk gevraagd de paal terug te zetten waar die stond. "Daarmee is voor ons de kous af", vindt de burgemeester. Of de boer ook aan de wens gaat voldoen, is nog niet bekend.