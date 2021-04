Jonge weduwe verdacht van moord op Japanse miljonair (77)

Omdat Sudo getrouwd was met Nozaki, kon zij na de dood aanspraak maken op een deel van het fortuin van de zakenman. En dat was een enorm bedrag, aangezien Nozaki miljoenen had verdiend met vastgoed en het verkopen van alcohol.

Trotse womanizer

In zijn autobiografie, die een bestseller werd in Japen, gaf hij aan dat hij veel geld wilde verdienen in het leven zodat hij met jonge vrouwen kon daten. Zijn boek heette dan ook: 'De Don Juan van Kishu: de man die 3 miljard aan 4.000 mooie vrouwen gaf.' Hij was er trots op dat hij bekend stond als womanizer.