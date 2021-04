Eigenaar handelsplatform cryptomunten gevlucht, mogelijk honderden miljoenen gestolen

Het Openbaar Ministerie in Turkije is een groot onderzoek gestart naar de baas van Thodex, een handelsplatform in cryptomunten. Eigenaar Faruk Fatih Özer zou het land zijn ontvlucht met al het geld van de gebruikers van het platform: vermoedelijk zo'n 1,7 miljard euro, meldt persbureau Reuters.

Vanochtend werden al 62 mensen aangehouden in Turkije die met de oplichting te maken zouden hebben, maar Özer is nog altijd spoorloos. Hij zou volgens de politie eerder deze week naar de Albanese hoofdstad Tirana zijn gevlogen. Geen toegang tot account Het platform had bijna 400.000 actieve gebruikers. Duizenden van hen hebben in Turkije al melding gedaan van fraude nadat ze enkele dagen geleden opeens geen toegang meer konden krijgen tot hun account. Ook geld opnemen ging niet meer, waardoor ze al gauw het vermoeden kregen dat ze waren opgelicht. De Turkse financiële opsporingsdienst MASAK blokkeerde daarna de rekeningen van het bedrijf en begon samen met de politie en het openbaar ministerie een groot onderzoek. Het hoofdkantoor van Thodex is inmiddels doorzocht in de hoop op meer informatie. Thodex heeft in een verklaring laten weten dat de 'negatieve berichten' in de media niet kloppen. Er zouden volgens Thodex fondsen en banken zijn geweest die in het bedrijf wilden investeren. Om dit rond te krijgen, moesten alle transacties van gebruikers worden stopgezet. Dat zou vier tot vijf dagen duren. Meewerken aan onderzoek Daarnaast zou eigenaar Özer volgens het bedrijf binnenkort weer terugkeren naar Turkije. In de verklaring staat dat hij mee zal werken aan alle lopende onderzoeken. Gebruikers zelf geloven hier echter niets van, laten velen van hen weten op sociale media.