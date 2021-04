Hij gaat ervoor: eerste vlucht ruimtehelikopter Ingenuity

Wat we vandaag als alles goed gaat, gaan zien, is dat de Ingenuity uit het laadruim van verkenner Perseverance komt, waarmee hij naar Mars is gevlogen. In de Jezero-krater zal de helikopter in 3 seconden tot ongeveer 10 meter hoogte stijgen, daar 30 seconden blijven hangen en dan gecontroleerd op dezelfde plek landen. Lukt dat, dan zal hij de komende weken waarschijnlijk nog een keer of vijf rondvliegen, telkens een paar honderd meter. De verwachting is dat hij het ongeveer een maand volhoudt.

Geen gegevens verzameld

"Deze testvluchten leren ons niet direct iets over Mars, anders dan dat er in de atmosfeer helikoptervluchten mogelijk zijn", zegt Ter Braack. "Er worden geen gegevens over Mars mee verzameld." Toch is het belangrijk dat alles goed verloopt. "Dan kan er bij een volgende missie misschien weer een helikopter worden meegestuurd, die bijvoorbeeld het Marsoppervlak beter in kaart kan brengen."