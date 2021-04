Olifanten vertrappen vermoedelijke stroper in Krugerpark

In het Krugerpark in Zuid-Afrika hebben olifanten zaterdag een vermoedelijke stroper doodgetrapt. De man was met twee anderen op de vlucht voor parkwachters toen het groepje stuitte op een kudde olifanten met kalveren. De dieren reageerden daarop en trapten hem dood.

Dat meldt de exploitant van het park, South African National Parks, vandaag op hun site. Handlanger De parkwachters pakten de ene handlanger op. Hij vertelde dat de eerste man waarschijnlijk door de kudde was vertrapt. De andere verdachte is nog voortvluchtig. Deze man zou gewond zijn geraakt aan zijn oog. Volgens de uitbater van het Krugerpark waren de stropers op zoek naar neushoorns. Het park is een van de belangrijkste safaribestemmingen van Zuid-Afrika en een van de grootste wildreservaten van het continent, bekend om zijn olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels. Lees ook: Afrikaanse olifanten met uitsterven bedreigd Het is niet de eerste keer dat een stroper gedood wordt door toedoen van een olifant. In 2019 kreeg een olifant een stroper te pakken, waarna de man ten prooi viel aan leeuwen. Alleen zijn lichaamsresten werden later nog teruggevonden. Kijk ook: Eindelijk succes in de keiharde strijd met de olifantenstropers Bekijk deze video op RTL XL