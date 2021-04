Britse media: Groot-Brittannië met twee oorlogsschepen naar Zwarte Zee

Het Russische persbureau Interfax meldde zaterdag dat Rusland vijftien oorlogsschepen voor oefeningen naar de Zwarte Zee heeft gestuurd. Het is niet bekend hoe lang de oefeningen gaan duren.

Meerdere wateren afgesloten

Het Russische ministerie van Defensie had vrijdag al gewaarschuwd dat meerdere wateren bij het schiereiland Krim, dat onderdeel was van Oekraïne maar in 2014 door Rusland werd geannexeerd, vanwege de oefeningen maandenlang afgesloten zouden worden.