'Navalny kan elk moment sterven', zeggen zijn Russische artsen

Navalny's woordvoerster Kira Jarmisj, die bij hem was toen hij instortte in een vliegtuig na een vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. "Alexej gaat dood", zei ze. "In zijn toestand is het een kwestie van dagen."

Open brief

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het lot dat de oppositieleider momenteel ondergaat 'zeer onrechtvaardig'. Dat zei hij tegen enkele journalisten die de situatie van Navalny hadden aangekaart.

Ruim zeventig internationale prominenten riepen gisteren in een open brief, die onder meer in de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, de Russische president Vladimir Poetin op ervoor te zorgen dat Navalny goede medische zorg krijgt. Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus.