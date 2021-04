Wielrenster mist afslag tijdens Brabantse Pijl en belandt op snelweg

De 22-jarige Baleisyte rijdt voor de ploeg Aromitalia Basso Bikes Vaiano. Hoe het kan dat ze de afslag miste, is niet bekend. Volgens de Vlaamse krant De Standaard is ze er na haar fout niet meer in geslaagd aan te haken bij het peloton, en is ze uit de koers gestapt.

De Brabantse Pijl werd gewonnen door de Amerikaanse Ruth Winder, die een fractie sneller was dan de Nederlandse Demi Vollering.