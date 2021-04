Agente die Daunte Wright neerschoot, wordt vervolgd

Kim Potter, een witte vrouw, schoot de 20-jarige Daunte dood toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie. De man was na een verkeersovertreding met zijn auto aan de kant gezet, maar werd aangehouden omdat er een arrestatiebevel tegen hem liep. Volgens de lokale politiechef zag Potter haar vuurwapen aan voor haar taser. Potter en haar chef hadden al onder druk ontslag genomen.

Protesten

De dood van Wright leidde tot gewelddadige protesten in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis. De burgemeester van Brooklyn Center stelde een avondklok in in een poging de rust te herstellen.