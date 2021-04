Amerikanen gewaarschuwd: alligators zijn op zoek naar de liefde

De stijgende temperaturen zorgen ervoor dat de alligators buiten hun normale leefgebied komen om soortgenoten te zoeken. Niet dat er vele slachtoffers vallen, maar er wordt wel opgeroepen in deze tijd extra voorzichtig te zijn.

In totaal vielen er sinds 1948 26 dodelijke slachtoffers door alligators, 433 mensen raakten gewond of zwaargewond.

Krokodillen in de achtertuin

"De alligators zijn actiever en zichtbaarder in deze periode", zegt de Florida Fish en Wildlife Conservation Commission. "Hoewel veel inwoners van Florida geleerd hebben hoe ze zich moeten gedragen met krokodillen, is er altijd een mogelijkheid dat je in contact komt."

Op veel eigenaardige plekken worden de alligators inmiddels al gezien. De tortelduifjes onder onderstaande video hebben elkaar bijvoorbeeld al gevonden. De man die de beelden maakte, zegt erbij: "Ik hoefde mijn tuin niet uit om deze twee zo bezig te zien."