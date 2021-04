Prikkampioenen en vaccinatievrees: zo gaat het vaccineren in andere landen

"Inmiddels is er een tweede partij vaccins aangekomen. Als de vaccins er zijn, gaat het snel, maar voorlopig is het voor veel mensen nog onduidelijk wanneer zij een prik kunnen krijgen. Mijn buren van 67 zijn bijvoorbeeld wel al gevaccineerd, maar anderen moeten afwachten. In totaal zijn er 17,7 miljoen vaccins geleverd en 7,35 miljoen mensen in Turkije volledig gevaccineerd. Dat is 9 procent van de bevolking."

"Ik heb mij laten vaccineren in Moskou, maar inmiddels schijnt het zo te zijn dat journalisten in Turkije een prioriteitsgroep zijn en binnenkort gevaccineerd kunnen worden. Ik heb net nog eens gekeken in een speciale app hiervoor, maar ik heb nog geen uitnodiging gekregen."

Eva Oude Elferink vanuit India

"Het vaccineren ging hier in de eerste twee maanden veel trager dan de regering had gehoopt. Niet vanwege een gebrek aan vaccins, maar omdat er heel veel aarzeling was - en nog steeds is - onder Indiërs. De eerste groepen die gevaccineerd mochten worden, waren de zorgverleners en andere mensen met cruciale beroepen (politie, buschauffeurs, stratenvegers, leraren). Op veel plekken kwam vaak nog niet de helft van de mensen opdagen die voor die dag waren uitgenodigd."

"Inmiddels worden er dagelijks zo'n 2 tot 3 miljoen mensen gevaccineerd, maar dat komt ook omdat nu iedereen van 45 jaar of ouder zich mag aanmelden. Dat besluit is genomen omdat India midden in een tweede golf zit en het aantal besmettingen op hoog tempo toeneemt. Tijdens de piek in de vorige golf kwamen er op één dag 98.000 nieuwe gevallen bij, nu zijn dat er al drie dagen na elkaar meer dan 100.000."

"Er wordt geroepen dat de regering iedereen boven 18 jaar de kans moet geven zich te laten vaccineren, maar dat houdt de regering vooralsnog af. Zoveel vaccins zijn er nu niet beschikbaar. India exporteerde de afgelopen maanden meer dan 65 miljoen coronavaccins naar andere landen, omdat hier de grootste vaccinfabrikant ter wereld staat, het Serum Institute of India. Maar omdat de vraag in India nu zo groot is, is de regering daar tijdelijk mee gestopt."