Gaat het lukken? Zondag mogelijk eerste helikoptervlucht op Mars

Ingenuity ('Vindingrijkheid'): zo heet de helikopter die moet gaan opstijgen op Mars. Al is een helikopter misschien een groot woord, zegt wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack. "Het is een heel klein ding, een aluminium doosje met pootjes, wieken en een zonnepaneeltje. Het lijkt meer op een drone. Maar er zit heel veel bijzondere techniek in."

2 kilo

De Ingenuity is iets minder dan een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. Hij is sinds half februari op Mars, waar hij in het laadruim van de Perseverance aankwam in de Jezero-krater.

Er zijn drie uitdagingen voor het apparaat: de lage luchtdruk op de planeet, het opladen van de batterijen (wat met zonne-energie moet gebeuren terwijl die op Mars schaars is) en de lage temperaturen – op Mars wordt het 's nachts tot 90 graden onder nul – waaraan de onderdelen worden blootgesteld.

In deze animatie van de Ingenuity en Perseverance zie je hoe de Ingenuity uiteindelijk moet gaan vliegen: