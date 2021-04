'Fans Trump maakten onbedoeld grote bedragen over naar campagne'

Sommige mensen raakten in de problemen doordat ze zich te laat realiseerden dat hun bankrekening leeg was. Zo is er een 63-jarige man uit Kansas City die 500 dollar had willen overmaken, maar onbedoeld in 30 dagen tijd zo'n 3000 dollar betaalde. Daardoor kon zijn huur niet worden afgeschreven. "Het voelde als oplichterij."

55 miljoen euro

Het team van Trump en de Republikeinse Partij gaf alleen al in de laatste 2,5 maand van 2020 ruim 530.000 keer geld terug aan donateurs, bij elkaar 64,3 miljoen dollar (circa 55 miljoen euro).

Ondanks dat hij zoveel moest terugbetalen, heeft hij volgens The New York Times wel zijn voordeel kunnen halen uit de onbedoelde donaties. Hij kreeg feitelijk een grote, renteloze lening in de cruciale maanden voor de presidentsverkiezingen.