'Zwitsers stemmen in referendum voor boerkaverbod'

Hoewel de term boerka officieel niet op de stembiljetten stond, is voor iedereen duidelijk dat dat is waar over werd gestemd. Volgens voorstanders is de boerka een teken van de radicale islam en extremisme.

Tegenstanders van het verbod noemen het verbod absurd, nutteloos en islamofoob. Zij wijzen erop dat er naar schatting 30 mensen in Zwitserland zijn die een boerka dragen.