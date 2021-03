Denemarken en Oostenrijk gaan in zee met vaccinkampioen Israël

Bij de EU zijn ze niet echt blij met het de actie van de lidstaten. Officieel wordt er gezegd dat het geen bedreiging is voor de Europese vaccinstrategie, en dat het om een aanvulling gaat. Alle lidstaten blijven daarnaast namelijk ook meedoen aan de Europese vaccinatieplannen. Bovendien is wat zij doen niet in strijd met Europese regels. Landen mogen elders ook vaccins halen.

Ook in EU versnelling

Maar achter de schermen is er wel degelijk irritatie. Het wordt gezien als een motie van wantrouwen. De Europese Commissie is ook bezig met plannen om de productie te verhogen en de procedure voor goedkeuring te versnellen. Maar deze lidstaten willen daar dus niet op wachten.