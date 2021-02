Zeker 6500 doden in 10 jaar bij voorbereidingen WK voetbal Qatar

Acuut hart- of ademhalingsfalen zou de oorzaak zijn van de vele doden, maar Qatar stelt dat veel arbeiders een natuurlijke dood sterven. Van heel veel arbeiders is de doodsoorzaak ook 'onbekend', want op veel lichamen wordt door de autoriteiten geen onderzoek verricht.

2 miljoen mensen

In totaal zijn er zo'n 2 miljoen mensen in Qatar actief voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het volgende wereldkampioenschap voetbal. De overheid stelt dat het aantal proportioneel is als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die werkzaam is in het land.