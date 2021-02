NASA komt met nieuwe beelden én geluid van Mars

De Perseverance is op Mars om onder meer stenen en grond te onderzoeken in een krater, Jezero genoemd. Die ligt op het noordelijk halfrond van de planeet en is ontstaan door een meteorietinslag. Er zijn sterke vermoedens dat hij ooit gevuld was met water. De grote vraag is of daar ook leven is geweest.

Het is wel een missie met een lange adem: de monsters moeten over zeven jaar bij een volgende missie worden opgepikt door een andere Marsrover, en in 2031 worden teruggebracht naar de aarde.