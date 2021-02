Kijk hier live mee naar de landing van de peperdure rover van NASA op Mars

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap lanceerde Perseverance (Doorzettingsvermogen) eind juli met succes vanuit de lanceerbasis van Cape Canaveral in de staat Florida. Sindsdien is het drie meter lange wagentje - kostprijs ruim 2,2 miljard euro - onderweg naar de rode planeet.

Vanavond komt Perseverance aan op de plaats van bestemming

Teken van leven

Het doel van de missie is het vinden van sporen van leven in een krater die Jezero genoemd wordt. Deze krater ligt op het noordelijke halfrond van de planeet en is ontstaan door een inslag van een meteoriet. Er zijn sterke vermoedens dat deze ooit gevuld was met water.

Maar daarvoor moet Perseverance eerst landen, iets wat in het verleden niet altijd goed is gegaan is bij Marsmissies. Of het nu wel goed gaat, kun je vanaf 21:45 volgen via deze livestream: