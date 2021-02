Texas beleeft koudste winter in jaren, miljoenen mensen zonder stroom

Het komt niet vaak voor, maar het is ijskoud in Texas. De Amerikaanse staat kampt met een van de koudste winters van de afgelopen tien jaar. In Texas wordt niet standaard zout gestrooid, dus de wegen zijn spekglad. En tot overmaat van ramp zitten miljoenen inwoners zonder stroom.

De beheerder van het elektriciteitsnet in de Amerikaanse staat sluit bijna 3 miljoen klanten tijdelijk af om een ongecontroleerde stroomuitval te voorkomen, juist terwijl er vanwege de kou een recordvraag naar elektriciteit is. Om de beurt stroom De netbeheerder onderbreekt bij toerbeurt de levering aan klanten. De autoriteiten roepen op het stroomverbruik te beperken. Door de kou kunnen niet alle brandstoffen voor generatoren worden gebruikt. Door het slechte weer is ook de productie van windenergie bijna gehalveerd. De kou eiste ook zijn tol bij de energie-industrie in Texas, verreweg de grootste producent van ruwe olie in het land. Zo moesten olieraffinaderijen sluiten. Schuilplaatsen Leden van de Nationale Garde, de reservemanschappen van het Amerikaanse leger, zijn intussen ingezet om oudere bewoners naar schuilplaatsen te vervoeren. Zij helpen lokale overheidsinstanties bij het overbrengen van inwoners naar 135 schuilplaatsen voor koud weer die zijn opgezet in de op een na grootste staat van de Verenigde Staten, zei gouverneur Greg Abbott gisteren in een verklaring. Uitzonderlijk koud Dit winterweer met temperaturen tot min 12 graden Celsius is zeer uitzonderlijk voor Texas, dat een zeeklimaat heeft met warme zomers en milde winters. De gemiddelde temperatuur in februari ligt er normaal gesproken rond de 17 graden. De verwachting is dat de temperatuur vanaf woensdag weer omhoog gaat. Noodtoestand De Amerikaanse president Biden riep voor Texas de noodtoestand uit om hulp mogelijk te maken, nadat er temperaturen van -2 tot -22 graden waren gemeten. Met Texas was een groot deel van de Verenigde Staten in de greep van de winter. Ook in het aan Texas grenzende Louisiana kwam het tot stroomuitval.