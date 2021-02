Rusland vertienvoudigt straf voor demonstreren, ook dwangarbeid mogelijk

Oppositieleider Aleksej Navalny werd vorige week veroordeeld tot 3,5 jaar cel, omdat hij zijn voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating na een eerdere straf had geschonden: hij had zich niet gemeld bij de reclassering. Een belachelijk argument, zeiden Navalny's advocaten in de rechtszaal: Navalny kon zich helemaal niet melden omdat hij in augustus 2020 in coma was afgevoerd naar Duitsland, nadat hij een moordpoging ternauwernood had overleefd.

Navalny riep de EU en de VS op nieuwe sancties tegen Moskou in te stellen. Het Russische parlement bespreekt nu een wet waarin dergelijke oproepen worden bestempeld als landverraad.