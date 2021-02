Enorme ijsberg in stukken gebroken, natuurramp afgewend

De ijsberg, die de naam A-68A heeft gekregen, brak in juli 2017 af en was toen zo ongeveer even groot als de provincie Noord-Brabant. Hij woog toen vele miljoenen kilo's. Aanvankelijk bleef hij op zijn plek dobberen, maar begin 2019 raakte hij op drift en ging de open zee op. Half december was hij nog maar 120 kilometer verwijderd van Zuid-Georgia.

Nieuwe beelden

Op nieuwe satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA blijkt dat de ijsberg vorige week in stukken is gebroken en nu langs de eilanden drijft. De stukken zijn nog steeds enorm, maar door hun koers en grootte een stuk minder gevaarlijk dan de ijsberg was.