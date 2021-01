Enorm walviskarkas aan land getakeld in Italiaanse haven

De Italiaanse kustwacht heeft in de haven van Napels het karkas van een dode walvis aan land gesleept. Volgens deskundigen is de walvis, die bijna 20 meter lang is, een van de grootste exemplaren die ooit in de Middellandse Zee is gezien.

De walvis dreef vorige week in het water in de buurt van Sorrento, een kustplaatsje ten zuiden van Napels. Aan land slepen Het dode zoogdier werd afgelopen zaterdag aan land getakeld. Omdat het karkas zo groot was, moesten er twee sleepboten aan te pas komen. Volgens lokale media nam het aan land slepen van de walvis meerdere uren in beslag. Het karkas werd in de haven van Napels aan land gesleept. © SIPA Press Autopsie Wat voor walvis het precies is, is nog onduidelijk. Ook is het nog onduidelijk waar de walvis precies aan is overleden. Onderzoekers doen deze week autopsie op het karkas. Een van de hypotheses is dat de walvis leed aan de walvismazelen. Onderzoekers ontleden de dode walvis.